Marocco: smantellata rete di traffico esseri umani nel nord-est del Paese

- Le unità della Gendarmeria reale della comunità Arkman, della regione nordorientale di Nador, in Marocco, hanno smantellato una rete composta da cinque individui, attiva nell'immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani e guidata da una donna. Lo ha riferito il quotidiano "Hespress", citando una sua fonte che ha confermato l'arresto di tre membri del gruppo, tra cui il capo, mentre altri due sono ancora in fuga. La stessa fonte ha riferito che gli elementi della Gendarmeria reale hanno arrestato due persone e, dopo averli interrogati, hanno identificato la capobanda e ad arrestarla in una casa nella città di Nador.(Mar)