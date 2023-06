Siria: allarme Nazioni unite, aumenta il numero dei bambini soldato nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il reclutamento di bambini soldato in Siria ha registrato un aumento costante negli ultimi tre anni, passando da 813 minori impiegati dai gruppi armati nel 2020, a 1.296 nel 2021, a 1.696 nel 2022. Lo si apprende dal nuovo rapporto pubblicato dall’Organizzazione delle Nazioni unite, come riferisce l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Dei 1.696 casi di bambini soldato individuati nel 2022, 700 appartengono alle Forze democratiche siriane (Sdf), formazione a maggioranza curda, sostenuta dagli Stati Uniti, e dalle milizie ad esse affiliate, incluse le Unità di protezione del popolo (Ypg). Nel 2019, uno dei comandanti delle Sdf, Mazloum Abdi, aveva firmato un piano d’azione con l’Onu per porre fine a tale pratica, ma il reclutamento di bambini soldato sembra essere andato avanti. Inoltre, Nodem Shero, rappresentante di uno degli Uffici per la protezione dell’infanzia gestiti dall’Amministrazione autonoma del nord-est della Siria (nota anche come Rojava), ha reso noto di aver ricevuto 20 denunce relative al reclutamento di minori nelle aree controllate dai combattenti curdi. Le procedure innescate da tali denunce, ha aggiunto, hanno consentito di riportare dalle rispettive famiglie quattro bambini, che militavano tra le fila delle Sdf. Gli altri, ha precisato Shero, appartengono ad altri gruppi armati. Lo stesso discorso vale per l’Esercito nazionale siriano, formazione militare di opposizione al governo di Damasco, sostenuta dalla Turchia, nella quale risultano 611 bambini soldato. Il fenomeno, del resto, riguarda anche le milizie “ribelli” di matrice islamica, come il Fronte di liberazione del Levante, nelle cui fila sono stati riscontrati 383 casi di reclutamento di minori. (Res)