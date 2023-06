Expo 2030: per le Vele di Tor Vergata il Municipio Roma VI chiede una revisione del progetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città della conoscenza: il Municipio Roma VI ha ritirato fuori e rilanciato, per la riqualificazione delle Vele di Calatrava il vecchio progetto per la struttura abbandonata che, nell'area di Tor Vergata, dovrebbe ospitare Expo nel 2030. Sul sito, però, pende già uno stanziamento da 70 milioni di euro di fondi giubilari destinati al recupero, immaginato in vista di un eventuale vittoria della Capitale nella competizione internazionale. Una memoria di giunta, approvata lo scorso 22 giugno dal Municipio delle Torri, chiede di rivedere la destinazione d'uso della zona per farne un polo delle biotecnologie e dell'alimentazione. "Il progetto - si legge nel documento - contribuirebbe a sviluppare il tessuto sociale ed economico del territorio generando migliaia di nuovi posti di lavoro nonché la radicale trasformazione della mobilità e urbanistica". Trecento ettari di orto botanico con attività dedicate alla sostenibilità e al sociale; una grande serra monumentale nella Vela, che ospiterebbe la sede della facoltà di scienze, e una "smart city" realizzata nella seconda Vela utilizzata per eventi di divulgazione, intrattenimento e sportivi. (segue) (Rer)