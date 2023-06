Expo 2030: per le Vele di Tor Vergata il Municipio Roma VI chiede una revisione del progetto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha già spiegato che per la prima tranche di lavori, che sarà realizzata per il Giubileo e che riguarderà una delle due Vele, l'area avrà una destinazione d'uso mista, per la scienza, la salute e lo sport. I lavori, tra l'altro, dovrebbero partire già in autunno e il progetto prevede una riqualificazione che contempli spazi anche congressuali. Secondo il presidente del Municipio Roma VI, Nicola Franco: "Il Campidoglio sta calando dall'alto una decisione che semplicemente non ha ragion d'essere. In primo luogo, perché un centro sportivo è previsto nella prossima progettualità Romanina, in secondo luogo perché Roma ha già il suo grande impianto: il Foro Italico, amato e invidiato in tutto il mondo. Il sindaco Gualtieri prenda atto della volontà di un intero territorio e dell'intero mondo universitario e della ricerca. Noi siamo con la scienza". La memoria di giunta è stata tramessa alla Regione Lazio per chiedere al presidente Francesco Rocca un impegno in tal senso. (Rer)