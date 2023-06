Roma: omicidio Primavalle, assessora Sicurezza "sotto shock per morte giovane"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sotto shock per la macabra fine" della giovane trovata ieri morta a Primavalle. Così in una nota Monica Lucarelli, assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità di Roma Capitale. "Una giovane vita spezzata ancor prima di avere la possibilità di sbocciare. Aveva solo 17 anni e un futuro davanti. Notizie come questa lasciano senza parole. Aspettiamo di capire dagli inquirenti cosa ha scatenato questo orrore", continua Lucarelli. (segue) (Com)