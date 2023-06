© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi stringo alla comunità di Primavalle che si è stretta in un dolore silenzioso, agli amici e ai compagni di scuola della giovane, una ragazza che amava studiare e che tutti nel quartiere conoscevano. Una ragazza a detta di tutti solare che da ieri non ha più un futuro. Riflettiamo sui pericoli per i nostri ragazzi, riflettiamo sulla vita che stiamo offrendo loro nelle nostre periferie", conclude Lucarelli. (Com)