Migranti: Alarm Phone, soccorse 34 persone salpate dalla città libica Bengasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione umanitaria Watch The Med (Alarm Phone) ha annunciato il salvataggio di 34 clandestini partiti da Bengasi, in Cirenaica, nell’est della Libia, che domenica scorsa, 25 giugno, avevano effettuato una richiesta di soccorso e sono stati portati al porto di Pozzallo, nel sud della Sicilia. Il progetto umanitario Alarm Phone della Ong Watch The Med, ha richiesto nuovamente assistenza immediata ai migranti, affermando che "erano partiti da Bengasi, in Libia, e hanno navigato senza meta per giorni in acque internazionali". Martedì, 27 giugno, Alarm Phone ha dichiarato sul profilo Twitter: "Tutte le autorità competenti sono state allertate, ma nessuno le ha aiutate". "Non avevano più acqua e abbiamo cercato di calmarli e dare loro sostegno morale, ma erano disperati, e alla fine sono stati soccorsi e portati nella provincia di Ragusa", ha affermato.(Res)