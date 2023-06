Bce: Freni, politica di crescita tassi non pagherà sul medio periodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati dell'inflazione sono un po' calati, l'inflazione diffusa e la corsa ai tassi crea asimmetrie sociali. Questa politica di crescita dei tassi sul medio periodo non pagherà". Lo ha detto Federico Freni, sottosegretario all’Economia, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. "Era sperequato che i tassi fossero a zero, l'idea della Bce e nostra è che l'inflazione ordinata sia al 2 per cento, abbiamo ancora da lavorare per farla scendere", ha aggiunto.(Rin)