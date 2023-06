Mes: Freni, ratifica non può essere disgiunta da discussione su patto di stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ratifica del Mes non può essere disgiunta dalla discussione sul patto di stabilità. Lo ha detto Federico Freni, sottosegretario all’Economia, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. “Il Mes è la cartina di tornasole di un dibattito che spesso viene strumentalizzato. Non è isolazionismo, non è volontà di andare contro l'Europa", ha aggiunto. Per il sottosegretario è “evidente che serve tempo, il ridisegno della governance europea è preliminare alla ratifica del Mes". (Rin)