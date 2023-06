Regno Unito: rapporto Westminster, milioni di cittadini esclusi da servizi digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito sta escludendo milioni di cittadini nell'ambito dell'espansione dei servizi digitali. Con la maggior parte dei servizi spostati online a un ritmo "senza precedenti", un nuovo rapporto della Commissione per le comunicazioni e il digitale della Camera dei Lord, ripreso dal quotidiano "The Guardian", ha rilevato che un numero significativo di persone non dispone dei mezzi e delle competenze necessarie per usufruire dei servizi online. Inoltre, la crisi del costo della vita ha esacerbato i problemi di accessibilità, con fino a un milione di persone che hanno dovuto rinunciare all'utilizzo della banda larga a causa delle difficoltà economiche. (Rel)