Romania: Iohannis, partenariato strategico con gli Usa continuerà a guidare nostra politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partenariato strategico con gli Stati Uniti continuerà a guidare costantemente la politica estera e di sicurezza della Romania. Lo ha affermato il presidente romeno Klaus Iohannis al ricevimento per il Giorno dell'Indipendenza. Il capo dello Stato ha ricordato il fermo impegno del presidente Joe Biden "a difendere ogni centimetro di territorio alleato". "Come manifestazione concreta di questo impegno, migliaia di militari statunitensi sono oggi in Romania, contribuendo, insieme a quelli provenienti da Romania, Paesi Bassi, Belgio e altri Paesi alleati, a garantire la nostra sicurezza e dell'area euro-atlantica. Assicuro la piena collaborazione delle autorità romene nel creare le migliori condizioni per una presenza persistente, speriamo anche permanente, in Romania delle forze del nostro principale partner strategico", ha sottolineato Iohannis. Il capo dello Stato ha parlato anche della decisione degli Stati Uniti di sviluppare una Strategia per la sicurezza del Mar Nero, "alla quale la Romania ha contribuito in modo sostanziale". "Questa strategia si basa su un approccio globale in termini di politica, sicurezza, cooperazione economica, sicurezza energetica e resilienza democratica. È la visione che la Romania condivide e che abbiamo promosso attivamente nel nostro dialogo con gli Stati Uniti, ma anche a livello di Unione europea, Nato e nel dialogo regionale", ha affermato il presidente. (Rob)