Regno Unito: da parchi eolici profitti record al fondo che gestisce le proprietà della corona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Crown Estate, il fondo che gestisce le proprietà della corona britannica, ha generato profitti record di quasi mezzo miliardo di sterline dai parchi eolici offshore del Regno Unito. Come riferisce il quotidiano "The Guardian", il gestore della proprietà reale ha realizzato profitti per 443 milioni di sterline (circa 513 milioni di euro) nel suo ultimo esercizio finanziario, in aumento di quasi 130 milioni di sterline (circa 150 milioni di euro) rispetto all'anno precedente, in gran parte grazie ai pagamenti effettuati da alcune società attive nel settore delle rinnovabili che hanno ottenuto le licenze necessarie lo sfruttamento di alcni fondali marini. La Crown Estate appartiene al sovrano regnante "per diritto della corona" ma non è proprietà privata del re. (Rel)