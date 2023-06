Romania-Usa: ambasciatrice Kavalec, vogliamo costruire società democratiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania e gli Stati Uniti vogliono costruire società “democratiche, più inclusive e più prospere”. Lo ha affermato l'ambasciatrice statunitense a Bucarest, Kathleen Kavalec, al ricevimento per il Giorno dell'indipendenza. La diplomatica ha ricordato che la missione a Bucarest l'ha fatta tornare in Romania dopo 15 anni. "I valori democratici sono al centro del nostro partenariato strategico forte e sostenibile. La Romania e gli Stati Uniti vogliono costruire società democratiche, più inclusive e più prospere in cui i nostri popoli, i nostri figli e i loro figli possano prosperare e avere successo", ha affermato Kavalec. "Questi valori condivisi sono il motivo per cui siamo uniti contro l'attacco non provocato e orribile della Russia contro l'Ucraina. Insieme agli alleati della Nato, offriamo sostegno al popolo ucraino in questi tempi difficili. I romeni hanno accolto a braccia aperte i milioni di profughi. Il governo romeno offre all'Ucraina un aiuto inestimabile. La vostra generosità è commovente e non sarà dimenticata", ha sottolineato l’ambasciatrice. "L'aggressione della Russia dimostra chiaramente perché la nostra partnership strategica, che si è rafforzata da 25 anni, è così importante per la difesa e resistenza", ha sottolineato Kavalec, ricordando che oltre 3 mila soldati statunitensi sono in Romania. "Lo loro presenza non solo ci consente di addestrarci insieme, ma ci aiuta anche a garantire che i confini della Romania siano protetti", ha aggiunto l'ambasciatrice.(Rob)