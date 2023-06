Regno Unito: Camera dei Lord propone modifiche a legge su immigrazione illegale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito ha subito una serie di battute d'arresto riguardo la proposta di legge sull'immigrazione illegale dopo che la Camera dei Lord ha ieri richiesto modifiche specifiche. Riporta la notizia l'emittente televisiva "Sky News". Uno degli emendamenti approvati include l'obbligo per il governo di rispettare una serie di accordi internazionali come la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia. Inoltre, la camera alta ha votato per modificare la legge per consentire ai minori non accompagnati di richiedere asilo e per garantire che le presunte vittime della tratta di persone non vengano detenute o deportate prima di poter richiedere un sistema di rinvio per protezione e sostegno. Una volta votati gli emendamenti, il disegno di legge tornerà alla Camera dei Comuni, dove i parlamentari del governo potrebbero votare per eliminare le modifiche apportate della Camera alta. (Rel)