Libia: governo designato, incontro con capo Noc per meccanismo per garantire equa distribuzione dei proventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro tra il primo ministro libico del governo di stabilità (Gsn), designato dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk, Osama Hammad, e il capo della National Oil Corporation, la compagnia nazionale per gli idrocarburi, Farhat bin Qadara, avvento a Bengasi martedì 27 giugno, "non è stato a scopo di cortesia o scambio di opinioni, ma piuttosto per concordare un meccanismo preciso che garantisca l'equa distribuzione dei proventi del petrolio e del gas". Lo ha detto il capo della Libyan Media Corporation, Mohamed Baayou, affiliata al Gsn, in un comunicato stampa, affermando che l'esecutivo ha "seguito i solidi meccanismi legali e ha ottenuto sentenze giudiziarie che gli consentono di preservare le entrate derivanti dall'esportazione di petrolio e gas, che costituiscono pressoché l'unica fonte di finanziamento del bilancio generale, ed è divenuto possibile per legge incaricare e nominare un controllore giuridico sui conti della società presso la Banca estera libica (Libyan Arab Foreign Bank), che, ovunque presente, proseguirà con le sue procedure legali". Baayou ha spiegato che la Noc è "responsabile della produzione ed esportazione di petrolio e gas e delle sue entrate, che non possono essere lasciate allo sperpero, al saccheggio e alla corruzione, dal governo uscente presieduto da Abdulhamid Dabaiba". Baayou ha avvertito che "nel caso in cui il controllore giuridico non sia in grado di svolgere i propri compiti presso la National Oil Corporation (Noc) e la Banca estera libica, il blocco della produzione e dell'esportazione di petrolio diventerà l'ultima opzione".(Lit)