Arabia Saudita: due morti in uno scontro a fuoco vicino al Consolato Usa a Gedda

- Almeno due persone hanno perso la vita ieri in uno scontro a fuoco nei pressi del consolato degli Stati Uniti a Gedda, in Arabia Saudita. Lo riferiscono i media locali, secondo cui la sparatoria ha coinvolto un uomo armato e personale di sicurezza. Stando al resoconto fornito da un portavoce della polizia regionale dell'Hegiaz, "una persona a bordo di un veicolo ha sostato nei pressi dell'edificio del consolato statunitense nel governatorato di Gedda, e ne è sceso imbracciando un'arma da fuoco. Le autorità di sicurezza hanno preso l'iniziativa per far fronte alla minaccia come richiesto, e lo scontro a fuoco è risultato nella morte dell'uomo". Nella sparatoria ha perso la vita anche una guardia giurata di nazionalità nepalese. Il dipartimento di Stato Usa ha riferito che nell'incidente non sono rimasti coinvolti cittadini statunitensi. (Res)