Usa-Iran: Blinken, "nessun accordo sul nucleare in vista"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha affermato ieri che "non c'è alcun accordo in vista" per la limitazione del programma nucleare dell'Iran, anche se gli Stati Uniti "restano disponibili a esplorare vie diplomatiche". Blinken, intervenuto a un evento organizzato a New York dal think tank Council on Foreign Relations, ha aggiunto che Washington intende giudicare Tehran "dalle azioni", e ha sollecitato la Repubblica Islamica a "non assumere iniziative che causino un ulteriore aumento delle tensioni" con gli Stati Uniti e nel Medio Oriente. Nelle ultime settimane fonti diplomatiche menzionate dalla stampa Usa hanno riferito che i colloqui tra i due Paesi sono ripresi in via indiretta con la mediazione dell'Oman. (segue) (Res)