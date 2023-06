Ucraina: Kennedy Jr., ignorate troppe opportunità di fermare il conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prosecuzione della guerra in ucraina è "terribile per il popolo ucraino", e "sono state ignorate troppe opportunità di concludere il conflitto pacificamente". Lo ha dichiarato Robert F. Kennedy Jr., nipote dell'ex presidente John F. Kennedy che ha recentemente annunciato la propria candidatura alle primarie del Partito democratico in vista delle elezioni presidenziali Usa 2024. Il candidato democratico, protagonista di un'assemblea pubblica organizzata dall'emittente televisiva "NewsNation", si è detto convinto che "la guerra e il modo in cui l'abbiamo condotta siano pessimi, terribili per il popolo ucraino". Secondo Kennedy Jr., "Abbiamo trasformato un Paese (...) in una pedina per una guerra per procura tra Russia e Stati Uniti. Ci è stata venduta come una operazione umanitaria, ma (...) quando al presidente Joe Biden è stato chiesto perché siamo lì, ha parlato di un cambio del regime (del presidente russo) Vladimir Putin". Kennedy ha fatto riferimento a dichiarazioni pronunciate da Biden lo scorso anno, quando il presidente affermò che a Putin "non può essere permesso di restare al potere". Successivamente, però, l'inquilino della Casa Bianca aveva chiarito che le sue parole non dovevano essere interpretate come un riferimento a un cambio di regime. Kennedy ha menzionato anche dichiarazioni del segretario della Difesa Usa Lloyd Austin, secondo cui gli obiettivi degli Stati Uniti in Ucraina includono "l'indebolimento della Russia". Secondo il candidato democratico, "questo è il contrario di una missione umanitaria. Questa missione è una guerra d'attrito in cui a morire sono gli ucraini". (Was)