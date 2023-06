Usa: Kennedy Jr., "orgoglioso dell'apprezzamento di Trump"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Robert F. Kennedy Jr., nipote dell'ex presidente John F. Kennedy e candidato alle primarie del Partito democratico in vista delle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti, si è detto "orgoglioso" delle parole di apprezzamento espresse nei suoi confronti dall'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Durante un'assemblea pubblica organizzata dall'emittente televisiva "NewsNation", Kennedy ha risposto alla richiesta di un giudizio in merito a Trump dichiarando di "non voler attaccare le persone sul piano personale", e si è detto "orgoglioso" di godere della stima dell'ex inquilino della Casa Bianca: un'affermazione che non contribuirà a ridurre le pesanti critiche rivolte a Kennedy dal suo stesso fronte politico per le sue controverse posizioni in merito ai vaccini e il suo pacifismo. Nei giorni scorsi Trump aveva detto di Kennedy che "è stato molto gentile con me (in passato), con lui negli anni sono stato in buoni rapporti. E' una persona molto intelligente e buona. E' una persona di buon senso, come me, e il suo cuore è al posto giusto. Che tu sia conservatore o progressista, il buon senso è buon senso", aveva detto Trump. (Was)