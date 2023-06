Yemen: divisioni nel movimento sciita degli Houthi sulla ripartizione dei poteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le divisioni interne al movimento sciita yemenita degli Houthi sulla divisione dei poteri e delle competenze si sono tradotte, ultimamente, nell’apertura di numerose inchieste per corruzione. Lo ha riferito il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”, precisando che l’identità degli indagati, per ora, non è stata rivelata. Qualche giorno fa, le autorità degli Houthi hanno sequestrato 24 milioni di dollari, provenienti da contratti fittizi relativi a sovvenzioni concesse dal Fondo delle Nazioni unite per l’infanzia (Unicef) per progetti nel settore delle risorse idriche e dell’ambiente, oltre che per l’acquisto di terreni nel porto di Salif, nel governatorato di Hodeida. Tra i documenti sequestrati, un documento di garanzia emesso dalla Banca yemenita per la ricostruzione e lo sviluppo, a beneficio di una società incaricata della manutenzione della centrale elettrica di Huziz, a Sanaa, per una somma complessiva di 249.000 dollari. Secondo un rapporto diffuso dall’autorità anticorruzione degli Houthi, solo nel 2022, simili operazioni hanno provocato una perdita stimata in circa cinque milioni di dollari e ora sono oggetto di 55 procedimenti giudiziari per corruzione, nei quali sono coinvolti 211 esponenti di spicco degli Houthi. (Res)