Usa: Kennedy Jr. non si impegna a sostenere Biden dopo le primarie

- Robert F. Kennedy Jr., nipote dell'ex presidente John F. Kennedy e candidato alle primarie del Partito democratico in vista delle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti, ha detto di apprezzare il presidente Usa Joe Biden sul piano personale pur non condividendone molti orientamenti politici, ma non ha voluto impegnarsi in maniera esplicita a sostenerlo dopo le primarie del Partito democratico. "Dobbiamo smettere di odiarci a vicenda", ha detto Kennedy durante un'assemblea pubblica organizzata dall'emittente televisiva "NewsNation", suggerendo così la possibilità, temuta da molti Democratici, di una sua candidatura alla Casa Bianca da indipendente: un'iniziativa che potrebbe privare di molti voti sia Biden che il repubblicano Donald Trump. Kennedy non si è voluto impegnare a sostenere Biden in caso di sconfitta alle primarie democratiche: "(Se non otterrò la nomina) non so cosa farò. Staremo a vedere cosa succede- Il mio piano è vincere l'elezione, non ho un piano B". (Was)