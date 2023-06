Usa-Cina: "Wall Street Journal", strumentazione statunitense sul pallone spia abbattuto lo scorso febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pallone spia cinese abbattuto dall'aeronautica militare statunitense lo scorso febbraio, dopo aver sorvolato il territorio degli Stati Uniti, trasportava numerose apparecchiature per la raccolta di informazioni, immagini e video fabbricate proprio negli Stati Uniti. Lo scrive il "Wall Street Journal", che riporta indiscrezioni di funzionari statunitensi anonimi in merito alle indagini sui resti della sonda. Secondo il quotidiano, i resti del pallone aerostatico cinese sono stati analizzati da diverse agenzie di difesa e intelligence statunitensi, incluso il Federal Bureau of Investigation (Fbi). Dalle verifiche è emerso che una significativa porzione della strumentazione era di fabbricazione statunitense: si tratterebbe in parte di sistemi commerciali, ma in parte anche di strumentazione specializzata, a integrazione di apparecchiature chiaramente progettate per la raccolta d'intelligence realizzate in Cina. Le analisi confermerebbero comunque che la sonda non era progettata per effettuare rilevazioni meteorologiche, come sostenuto dalla Cina, ma piuttosto "un ingegnoso tentativo di Pechino" di effettuare attività di sorveglianza. All'inizio di questo mese, prima della visita in Cina del segretario di Stato Antony Blinken, il presidente Joe Biden aveva suscitato critiche da parte dei Repubblicani dichiarato che l'incidente del pallone sonda era stato "imbarazzante, più che intenzionale". (Was)