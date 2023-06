Iran: capo di Stato maggiore, destino Mujaheddin del popolo sarà lezione per i nemici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il destino dei “mercenari” del movimento iraniano dei Mujaheddin del popolo (Mek) servirà da lezione a tutti i nemici dell’Iran. Lo ha dichiarato il capo di Stato maggiore iraniano, Mohammad Bagheri, ieri, come riferisce l'agenzia di stampa iraniana “Tasnim”, secondo il quale il movimento è diventato un “paria” in Europa. Bagheri, inoltre, ha ricordato l’attentato del 28 giugno 1981, nel quale furono uccisi 72 funzionari della Repubblica islamica. Teheran, infatti, considera il Mek colpevole di esserne l’organizzatore e l’esecutore. Inoltre, il movimento è accusato di aver sostenuto l’Iraq durante il conflitto scoppiato tra il 1980 e il 1988 tra Baghdad e Teheran. Contestualmente, il procuratore generale, Mohammad Jafar Montazeri, ha promesso l’istituzione a breve di un tribunale penale internazionale per giudicare i membri del Mek, definendo le pressioni delle autorità albanesi sul movimento come una “freccia dell’invisibile”. Un riferimento alle operazioni effettuate dalla polizia albanese lo scorso 20 giugno, nel campo all’interno del quale sono ospitati i membri del movimento, a Manzeh, fazione della città di Durazzo. Montazeri, dunque, a annunciato che a breve potrebbero essere emanati 700 atti d’accusa contro “una lista di nomi di terroristi dell’organizzazione”. Tali dichiarazioni sono giunte dopo settimane in cui il governo iraniano è stato preso di mira dai pirati informatici del Mek, che hanno colpito, in particolare, il sistema dell’amministrazione del presidente della Repubblica islamica, Ebrahim Raisi. (Irt)