Iraq: esperto risorse idriche chiede a governo Baghdad misure per prevenire “catastrofe”

- Nell’attuale situazione di crisi idrica in Iraq, il governo federale si troverà ad affrontare, nell’immediato futuro un’ondata di siccità, che potrebbe diventare una “catastrofe” se tale situazione dovesse protrarsi fino al prossimo inverno. Lo ha dichiarato ieri l’ex consigliere della Commissione parlamentare per l’agricoltura e l’acqua, Adel al Mukhtar, esperto di risorse idriche, che ha esortato le autorità competenti di Baghdad ad adottare misure urgenti per far fronte alla crisi, come riferisce l’agenzia di stampa irachena “Basnews”. “Ci sono sfide difficili e di grande portata legate alla crisi idrica, che minacciano l’agricoltura e la vita”, ha spiegato, osservando che “gli indici mostrano una situazione difficile durante il periodo estivo, soprattutto sull’Eufrate, dove la portata si è ridotta a poco più di 180 metri cubi al secondo, quantità troppo esigua”. “La pioggia e le acque sotterranee”, ha aggiunto, “sono state utilizzate per coltivare i terreni agricoli” e si tratta di una “quantità eccessiva”. Intanto, “in Iraq le attuali riserve d’acqua sono di 11 miliardi di metri cubi, sui circa 100 miliardi di metri cubi di capacità, dal momento che gran parte delle dighe e vuota”, ha precisato Al Mukhtar. Pertanto, secondo l’esperto di risorse idriche, il primo ministro, Mohammed Shia al Sudani, dovrebbe “creare una squadra di crisi o una piattaforma di emergenza, dal momento che i ministeri da soli non possono affrontare la siccità incombente”. Baghdad, inoltre, dovrebbe “rivedere le politiche agricole”. (Irb)