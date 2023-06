Arabia Saudita-Germania: accordo tra Lifera e Centogene per rafforzare settore farmaceutico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Lifera, di proprietà del Fondo pubblico di investimento dell’Arabia Saudita e specializzata negli investimenti nel settore biofarmaceutico, ha concluso un accordo con la società tedesca di ricerca in biotecnologia Centogene, per costituire una joint venture che dovrebbe rafforzare l’industria farmaceutica nei Paesi del Golfo. Lo ha riferito il quotidiano emiratino “The National”, secondo il quale gran parte delle ricerche sarà concentrata sulla “bioinformatica”, che si occupa dello studio scientifico di metodi e software per gestire dati di natura biologica, soprattutto quando si tratta di informazioni numerose e complesse. In base all’accordo, Centogene riceverà investimenti per 30 milioni di dollari, sotto forma di un prestito convertibile al costo di 2,20 dollari per ogni quota che acquisterà dei progetti. Le nuove tecnologie sviluppate, dunque, dovrebbero aumentare il grado di precisione delle diagnosi e accelerarne la conclusione, rendendo più efficienti i servizi ai cittadini. (Res)