Russia: "Wall Street Journal", Mosca cerca di assumere il controllo globale del gruppo Wagner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Russia, Valdimir Putin, è al lavoro per assumere il pieno controllo delle attività globali del Gruppo paramilitare Wagner fondato da Evgenij Prigozhin, dopo la drammatica insurrezione armata inscenata dal gruppo lo scorso fine settimana. Lo scrive il "Wall Street Journal", che sottolinea come negli ultimi anni l'impero globale edificato da Prigozhin sia stato uno strumento fondamentale e a basso costo per l'espansione dell'influenza di Mosca in Africa e in Medio Oriente. Secondo il quotidiano statunitense, che cita funzionari anonimi e "disertori" della milizia russa, nelle ore successive alla rivolta di Progozhin il viceministro degli Esteri russo, Andrej Rudenko, è volato a Damasco per consegnare personalmente un messaggio al presidente siriano Bashar al Assad: le forze del gruppo Wagner nel Paese non opereranno più in quel Paese in maniera indipendente. Il ministero degli Esteri russo avrebbe riferito telefonicamente lo stesso messaggio al presidente della Repubblica Centrafricana, Faustin-Archange Touadera, la cui guardia del corpo include anche mercenari della Wagner. Mosca avrebbe inoltre assicurato al presidente che la crisi dello scorso sabato non arresterà l'espansione della presenza russa in Africa. Nei giorni scorsi - prosegue il "Wall Street Journal" - aerei governativi del ministero delle Situazioni di emergenza russo hanno fatto la spola dalla Siria al Mali, un altro degli avamposti internazionali chiave della milizia Wagner. (segue) (Was)