Russia: "Wall Street Journal", Mosca cerca di assumere il controllo globale del gruppo Wagner (2)

- Secondo il quotidiano, il vortice di attività diplomatica riflette il tentativo del presidente russo di sminuire l'entità della crisi interna, e rassicurare i partner di Mosca in merito alla prosecuzione delle attività globali del gruppo Wagner. La Russia, che per anni ha ufficialmente negato ogni associazione con il gruppo paramilitare, starebbe ora tentando di rilevare e amministrare direttamente la sua vasta rete di risorse e attività marginalizzando al contempo Prigozhin, "ma non è chiaro se possa farlo, e quanto rapidamente", ha dichiarato la quotidiano statunitense J. Peter Pham, ex inviato speciale nel Sahel. Il "Wall Street Journal" stima che circa 6mila mercenari e dipendenti del gruppo Wagner operino attualmente al di fuori del territorio di Russia e Ucraina, svolgendo una molteplicità di funzioni più o meno legali e regolamentate: da servizi di protezione e difesa di siti minerari, petroliferi e industriali, a operazioni militari contro gruppi islamisti a fianco delle forze armate siriana e di diversi Paesi africani, sino "alla soppressione di proteste antigovernative in Venezuela e in Sudan". (Was)