Libano: festa del sacrificio, imam lanciano un appello per elezione nuovo presidente

- Gli imam delle principali moschee del Libano, nei discorsi pronunciati in occasione della festa del sacrificio (Eid al Adha), hanno lanciato appelli alle istituzioni di Beirut affinché affrontino le difficili condizioni sociali della popolazione e procedano con l’elezione di un nuovo presidente della Repubblica. Ad esempio, come riferisce l’emittente libanese sciita “Al Manar”, Amin al Kurdi, segretario della Fatwa presso la moschea Mohammed al Amin, a Beirut, guidata dal mufti della Repubblica, Abdullatif Darian, durante il suo discorso, si è domandato “dove sia la dignità umana in ciò che viviamo nel nostro Paese”, lanciando un appello alla classe politica a venire incontro ale esigenze del popolo. Parole simili sono state pronunciate da Sami Abi al Muna, della comunità drusa, secondo il quale “è giunto il momento per noi in Libano di salvare la nave dalla cattiva sorte, issando le vele dello Stato per eleggere, nel rispetto dei diritti costituzionali, un nuovo presidente che sappia condurre il Paese in un porto sicuro”. A tal proposito, Al Muna ha esortato le autorità ad avere “compassione di loro stesse, delle proprie famiglie e della società e del mondo in cui vivono. Più duro il discorso del mufti Ahmed Kaplan, secondo il quale “l’origine della crisi in Libano è nella base settaria e dispotica, che ha l’obiettivo di servire un progetto coloniale e monopolistico”. Per questo, ha aggiunto Kaplan, “occorre abbandonare la formula settaria per uno Stato di cittadini, umano, dotato di una lege in cui il cittadino sia visto come un cittadino”. (Libl)