Siria: drone turco colpisce veicolo militare vicino Hasakah, nel territorio del Rojava

- Un drone turco ha colpito, nel pomeriggio di ieri, un veicolo militare nella regione di Amuda, nella campagna di Hasakah, zona appartenente al territorio dell’Amministrazione autonoma della Siria del nord-est, nota anche come Rojava. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, precisando che non vi sono segnalazioni di vittime o feriti né informazioni dettagliate sull’appartenenza del veicolo militare colpito. Sale dunque a 27 il numero dei bombardamenti aerei effettuati da droni turchi dall’inizio del 2023 sul territorio del Rojava, nel nord-est del Paese. Le operazioni hanno causato la morte di 41 persone, di cui 10 civili (tra i quali tre esponenti dell’Amministrazione autonoma curda), 28 combattenti curdi e tre soldati delle Forze armate siriane. Le aree maggiormente colpite sono state quella di Hasakah, presa di mira 13 volte, e Aleppo, bersaglio di 12 bombardamenti. (Res)