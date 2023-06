Usa: Casa Bianca, Biden soffre di apnee del sonno e fa ricorso alla ventilazione meccanica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden soffre di apnee del sonno, e da settimane ha iniziato a fare uso di un apparecchio per la ventilazione meccanica a pressione positiva continua (Cpap). Lo ha reso noto ieri la Casa Bianca, rispondendo a una serie di voci e speculazioni alimentate dalla recente comparsa sul volto del presidente di quelli che erano parsi i segni di una maschera facciale. Secondo la stampa Usa, i disturbi del sonno di cui soffre Biden erano già stati discussi in passato: da vicepresidente gli era stata diagnosticata un'aritmia che i medici avevano attribuito a probabili apnee notturne, un disturbo di cui soffrono circa 30 milioni di persone soltanto negli Stati Uniti. L'annuncio della Casa Bianca andrà comunque ad alimentare il dibattito in merito alle condizioni di salute del presidente, che all'età di 80 anni ha annunciato di volersi ricandidare nel 2024. (Was)