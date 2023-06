Nato: ministro Difesa tedesco favorevole a Stoltenberg ancora segretario generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, si espresso a favore della permanenza nell'incarico del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, oltre la conclusione del suo mandato a ottobre prossimo. Da Washington dove è in visita, Pistorius ha dichiarato che, “se non si troverà una maggioranza” nell'Alleanza atlantica “per un candidato o una candidata” a succedere all'ex primo ministro della Norvegia, allora “sarebbe ragionevole e intelligente, in questo tempo, pregare il segretario generale in carica di rimanere”. Secondo Pistorius, “diventerà chiaro nei prossimi giorni se si arriverà a questo”. (Geb)