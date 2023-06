Corea del Sud-Italia: il pattugliatore Morosini approda a Busan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il porto di Busan accoglie da oggi la nave “Francesco Morosini”, il secondo dei sette pattugliatori polivalenti d'altura della Marina Militare italiana classe Thaon di Revel. La tappa a Busan si inserisce all’interno della campagna dell’Indo-Pacifico: una missione di cinque mesi che vede la nave italiana impegnata dallo scorso aprile e che al termine la porterà ad aver toccato 15 porti in 14 Paesi differenti. Questa campagna è stata pensata al fine di promuovere ideali come la libertà della navigazione e il rispetto del diritto internazionale del mare, impegnando l’equipaggio non solo in operazioni militari, ma anche in attività di diplomazia navale. L’arrivo in Corea da parte della Marina Militare italiana è un particolare segnale dell’interesse strategico, militare e diplomatico che l’Italia attribuisce a questo Paese nell’ambito dell’Indo-Pacifico. (segue) (Com)