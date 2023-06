Corea del Sud-Italia: il pattugliatore Morosini approda a Busan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pattugliatore d’altura Morosini permetterà anche di mettere in risalto la capacità ingegneristica italiana: costruita interamente in Italia, presso i siti Fincantieri di Muggiano e Riva Trigoso, questa nave prende il proprio nome dal doge veneziano Francesco Morosini, importante capitano protagonista delle imprese militari marittime della Repubblica di Venezia contro gli Ottomani, nel XVII secolo. La nave si distingue alla vista per la sua doppia prua sfalsata, caratteristica che ricorda molto il rostro delle antiche navi romane. Accanto a questi rimandi alla storia italiana, la Morosini è una nave altamente tecnologica e si mostra dunque come il perfetto connubio tra tradizione e modernità. Tra le novità di maggiore interesse, anche una cabina di pilotaggio, che permette a soli due operatori di azionare le macchine, il timone e i vari sistemi di gestione della nave. (segue) (Com)