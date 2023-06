Corea del Sud-Italia: il pattugliatore Morosini approda a Busan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A bordo della Nave Morosini anche il progetto Sea Care dell’Istituto superiore di sanità in collaborazione con la Marina Militare italiana, volto a misurare la salute del pianeta attraverso l’ambiente marino. Al fine di festeggiare l’arrivo della Morosini in Corea, il 30 giugno si svolgerà un ricevimento alla presenza di esponenti del mondo politico, militare e culturale coreano e internazionale, che potranno così visitare la nave, prima della sua partenza il 2 luglio. Così l’Ambasciatore d’Italia a Seoul, Federico Failla: “È con orgoglio che diamo il benvenuto in Corea del Sud alla nostra Marina Militare a bordo della Francesco Morosini. Questa nave testimonia l’alto valore tecnologico e l’eccellenza dell’industria del nostro Paese, in particolare nel settore della cantieristica navale. Questa visita costituisce sicuramente un’importante dimostrazione dell’amicizia e della collaborazione tra Italia e Corea e un’apprezzabile opportunità per rafforzare ancor di più i legami e le relazioni tra i nostri Paesi”. (Com)