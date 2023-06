Cambogia-Vietnam: premier Hun Sen invia militari al confine per abbattere droni non identificati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Cambogia, Hun Sen, ha ordinato l'invio di militari al confine con il Vietnam in risposta all'avvistamento di droni non identificati in volo sul territorio cambogiano. Il premier ha personalmente annunciato di aver promesso un premio in denaro di 200mila dollari a ogni unità militare che riuscirà ad abbattere un drone. Da giorni si susseguono nel Paese frequenti avvistamenti di velivoli senza equipaggio: secondo Hun Sen, diversi apparecchi non identificati hanno varcato il confine della provincia cambogiana di Mondulkiri anche nella serata di martedì, ma i militari "sono stati troppo teneri" e non hanno aperto il fuoco: "Da questo pomeriggio, se non aprirete il fuoco avrete un problema col sottoscritto, sia ben chiaro", ha detto il capo del governo, incoraggiando i militari a non lesinare sull'impiego di munizioni. (segue) (Fim)