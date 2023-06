Cambogia-Vietnam: premier Hun Sen invia militari al confine per abbattere droni non identificati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Hun Sen aveva pubblicato martedì sul suo canale Telegram un messaggio audio indirizzato al ministro della Difesa, Tea Banh, ordinando di schierare 500 militari della sua guardia del corpo personale vicino al confine con il Vietnam per abbattere droni che avrebbero sorvolato Ratanakiri, la provincia a nord di Mondulkiri. Si tratta in entrambi i casi di remote province rurali, pressoché prive di strutture governative e militari. Il premier cambogiano ha detto di non credere che i droni appartengano al governo vietnamita, e ha ipotizzato che possano essere invece collegati in qualche modo ai recenti attacchi sferrati da un gruppo armato contro edifici governativi nel Vietnam centrale, culminati nella morte di 9 persone e in più di 40 arresti. La vicenda precede di un mese le elezioni politiche in programma in Cambogia, segnate da tensioni a causa dell'estromissione per via giudiziaria del principale partito di opposizione del Paese. (Fim)