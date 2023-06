© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al fondamentale lavoro del gruppo Italia viva-Azione-Renew Europe al Senato, il tema del rinnovo della 'Via della Seta' viene finalmente affrontato dal Parlamento. Un governo reticente sul tema non approva la nostra proposta di non rinnovare, ma ora si apre un confronto". Lo scrive su Twitter il senatore del gruppo Azione-Italia viva, Enrico Borghi. (Rin)