Brasile: Paese aderisce mandato Esperto indipendente sull'orientamento di genere dell'Onu

- In occasione della giornata internazionale dell'orgoglio Lgbtqia+, il governo del Brasile annuncia di aver aderito al Gruppo di amici del mandato dell'Esperto indipendente in materia di Orientamento Sessuale e Identità di Genere (Ie-Sogi), presso il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota. La struttura, creata nel 2021, conta sulla partecipazione di 35 Paesi, è il principale meccanismo nel sistema internazionale dei diritti umani per la promozione e la tutela dei diritti della comunità Lgbtqia+. (segue) (Brb)