Usa: Madonna rinvia il suo tour dopo ricovero ospedaliero per una infezione batterica

- La cantante statunitense Madonna ha annunciato il rinvio del suo tour a causa di una infezione batterica che ha reso necessario un ricovero ospedaliero. La notizia è stata confermata su Instagram dal suo manager, Guy Oseary, secondo il quale la cantautrice è stata ricoverata in terapia intensiva per diversi giorni dopo aver sviluppato l’infezione, sabato scorso. La star, ha aggiunto, è in ripresa e dovrebbe riprendersi completamente, anche se rimane in stato di osservazione per il momento. “Allo stato attuale, siamo costretti a sospendere tutti gli impegni, incluso il tour: forniremo ulteriori dettagli non appena sarà possibile”, ha precisato il manager. Il tour sarebbe dovuto iniziare in Canada il 15 luglio, per concludersi in Messico alla fine di gennaio. (Was)