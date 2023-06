Germania: Scholz, dispute nel governo non sono causa dell'ascesa dei nazionalconservatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dispute all'interno del governo tedesco non sono la causa principale dell'ascesa nei consensi registrata da Alternativa per la Germania (Afd), partito nazionalconservatore all'opposizione al Bundestag. È quanto affermato dal cancelliere Olaf Scholz nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente radiotelevisiva “Ard”. Per il capo dell'esecutivo federale, spiegare la crescita nei sondaggi di Afd con le divisioni all'interno della sua maggioranza rende la questione “un bel po' molto, molto facile”. Allo stesso tempo, Scholz ha ammesso che i contrasti tra Partito socialdemocratico tedesco (Spd), Verdi e Partito liberldemocratico (Fdp) non hanno fatto un'impressione positiva sull'opinione pubblica. Tuttavia, come evidenziato dall'esponente della Spd, “la sfida che dobbiamo affrontare è più profonda”. Si tratta soprattutto di “garantire che vi sia un buon futuro per tutti” in Germania e “mostrare rispetto reciproco”. Al massimo storico del 19-20 per cento, Afd si è affermata come secondo partito nel Paese dopo l'Unione, principale gruppo di opposizione formato al Bundestag da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu). Mentre i popolari oscillano tra il 27 e il 30 per cento la Spd è al 18-19 per cento. Nel commentare le divisioni all'interno del proprio esecutivo, Scholz ha infine sottolineato il suo ruolo di mediatore: “Metto costantemente ordine in tutti i tipi di litigi”. Afd è classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna della Germania.(Geb)