Decreto Lavoro: Malan (Fd'I), opposizione inventa fake news e divisioni

- "È disarmante dover constatare che la crisi delle opposizioni non conosce limite, si appiglia a qualsiasi pretesto pur di attaccare il governo e inventare divisioni che non esistono. Il parere favorevole alla Camera sull'odg del Pd al decreto lavoro non ha nulla a che vedere con le vicende del ministro Santanchè. Si tratta di semplice chiacchiericcio e dell'ennesima fake news ". Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan.(Rin)