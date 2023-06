Mes: Foti (Fd'I), governi precedenti non lo hanno ratificato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mes "che è stato sottoscritto è stato firmato da Conte, i governi che ci hanno preceduti, in due anni, non lo hanno mai ratificato. Si parla tanto della Germania che lo ha ratificato, ma andrebbe letta la ratifica tedesca, arrivata dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha stabilito che la ratifica era conforme alla Costituzione, ma con le riserve utilizzando la Convenzione di Vienna del 1969". Lo ha dichiarato nel corso della puntata di Porta a Porta, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. In questo quadro, quanto ha detto oggi in Aula Giorgia Meloni "rappresenta la difesa dell'interesse nazionale. Stiamo trattando il patto di stabilità, e sulla questione dell'Unione bancaria, se ci esponiamo sulla ratifica del Mes non facciamo gli interessi italiani. Quando eravamo all'opposizione e si è trattato di difendere l'interesse italiano, non abbiamo mai fatto polemiche inutili. Questa è la differenza tra Fratelli d'Italia e le sinistre", ha concluso.(Rin)