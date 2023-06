Ucraina: Crosetto, governo sostiene la missione del cardinale Zuppi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo sostiene la missione di pace del cardinale Matteo Zuppi. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo a “Otto e mezzo” su La7. “Mi auguro che la missione possa costruire le condizioni per iniziare un percorso di pace (…). Questo inizierà il giorno in cui per 24 ore non cadranno più bombe russe sull’Ucraina”, ha spiegato il ministro.(Res)