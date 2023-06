Sanità: Giagoni (Lega), vergognosi attacchi Pd Sardegna contro Solinas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà al presidente Solinas attaccato dal Pd che sta facendo un assurdo tour propagandistico degli ospedali. È incomprensibile polemizzare contro un governatore che vuole ascoltare le istanze dei dipendenti e dei dirigenti di un presidio sanitario, come il caso del Brotzu". Lo dichiara il deputato sardo della Lega, Dario Giagoni, che aggiunge: "Siamo certi che il presidente della Regione Sardegna si farà carico di ogni problema cercando di risolverlo al meglio. Un approccio assai differente da quello dei Dem, molto amanti delle polemiche e per niente delle soluzioni. Vorremmo inoltre capire cosa avrebbe fatto Lai per la nostra sanità, soprattutto nel sassarese". "Ci risulta - aggiunge - sia stato ben lontano dalle famiglie che si prendono cura di persone con disabilità. Cosa ha fatto da consigliere regionale prima e da senatore poi?".(Com)