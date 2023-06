Usa-Germania: ministro Difesa Pistorius, rapporti molto stretti nel sostegno a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania ha con gli Stati Uniti “scambi e rapporti molto stretti” nel sostegno all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, durante l'incontro che ha avuto oggi al Pentagono di Washington con il segretario alla Difesa degli Usa, Lloyd Austin. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, l'esponente del governo tedesco ha evidenziato che Germania e Stati Uniti hanno “ottenuto molto per sostenere l'Ucraina”. Secondo Pistorius, questo risultato è stato “importante” e “purtroppo continuerà a esserlo”. La Germania farà “tutto il possibile e per tutto il tempo necessario al fine di sostenere l'Ucraina in questa terribile guerra contro la Russia”. Pistorius ha sottolineato che il suo Paese è il secondo donatore per l'ex repubblica sovietica dopo gli Stati Uniti. Il ministro della Difesa tedesco ha, infine, ribadito che gli Usa sono per la Germania “l'alleato più importante nella Nato”. (Geb)