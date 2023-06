Ue: Grandi (Unhcr), la riforma del Sistema di asilo migliorerà situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma del Sistema comune di asilo dell'Ue “migliorerà la situazione”. Quanto finora raggiunto in sede europea “obbliga”, infatti, gli Stati membri, ad affrontare “passo dopo passo il problema e le cause” della questione migratoria. È quanto dichiarato dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente radiotelevisiva “Ard”. Secondo il funzionario dell'Onu, per gestire i flussi dei profughi non è sufficiente “un provvedimento”, ma serve “un pacchetto di misure” come quello proposto dall'esecutivo dell'Ue. Grandi ha poi osservato che, per prevenire tragedie come i naufragi nel Mediterraneo in cui i profughi perdono la vita, si deve far fronte a questioni importanti, dalle operazioni di salvataggio in mare al contrasto alle cause della migrazione. Secondo l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, la sfida è rappresentata dai Paesi che si rifiutano di riprendere i migranti. Al fine di superare questo ostacolo, per Grandi sono importanti volontà politica e solidarietà. “Abbiamo bisogno di una discussione tra i Paesi non solo in Europa, ma anche con gli Stati lungo le vie percorse dai profughi”, ha sottolineato il funzionario dell'Onu. (segue) (Geb)