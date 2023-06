Governo: Salvini, mi fido di Santanchè, si è colpevoli dopo tre gradi giudizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi fido dei colleghi con cui lavoro, siamo in una Repubblica in cui si è eventualmente colpevoli dopo tre gradi di giudizio e non è una trasmissione di sinistra che decide chi è buono e chi è cattivo”. A dirlo è stato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, intervenendo a “Zona bianca” su Rete4 sul caso giornalistico che ha coinvolto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. (Rin)