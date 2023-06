Brasile: influenza aviaria, Giappone sospende import dopo caso su un animale allevato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Brasile seguono da vicino la diffusione del virus dell'influenza aviaria che finora aveva colpito solo volatili selvatici. Il ministero ha già confermato 53 casi in tutto il Paese. La presenza dei diversi focolai ha spinto il 23 maggio il ministro dell'Agricoltura, Carlos Favaro, a proclamare uno stato di emergenza zoosanitaria in tutto il territorio nazionale, valido per 180 giorni. Una decisione con cui si cerca "di impedire che la malattia raggiunga gli allevamenti che producono pollame per consumo umano, oltre a preservare la fauna e la salute umana". La dichiarazione consente, tra le altre cose, di stanziare fondi e di rendere più agile il coordinamento tra ministeri, organizzazioni governative e organizzazioni non governative (Ong). (segue) (Brb)