Brasile-Canada: Lula invita primo ministro Trudeau a visitare il Paese (2)

- La ministra Joly si trova in visita di stato in Brasile. Ieri, 27 giugno, è stata ricevuta dall'omologo brasiliano, Mauro Vieira. L'incontro tra i due ha avuto come obiettivo il "rilancio del Dialogo di partenariato strategico tra i due Paesi, la cui ultima edizione si è tenuta nel 2018". Nel corso del bilaterale i due ministri hanno trattato vari temi globali tra cui "pace e sicurezza, ambiente e cambiamento climatico, commercio e investimenti, diritti umani e popoli indigeni". Tra i temi regionali, particolare attenzione è stata dedicata alla crisi politica e sociale ad Haiti", si legge nella nota. Nell'occasione è stato firmato l'Accordo quadro di cooperazione per la Difesa tra Brasile e Canada. (segue) (Brb)