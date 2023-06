Brasile-Canada: Lula invita primo ministro Trudeau a visitare il Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Canada è il dodicesimo partner commerciale del Brasile. Nel 2022, il commercio bilaterale ha superato per la prima volta la soglia dei 10 miliardi di dollari, con un'espansione del 40,9 per cento rispetto al 2021. I due paesi hanno un rapporto di investimento solido e di lunga data. Il Canada è il nono più grande investitore in Brasile (dati 2021). Il Brasile è il più grande investitore dell'America Latina in Canada, figurando nell'elenco dei primi venti paesi di origine per gli investimenti diretti esteri. (Brb)